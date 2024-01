LeBron James frustrado: lanza fuerte mensaje a sus compañeros

El quinteto de los Ángeles Lakers sufrió por segunda ocasión consecutiva una derrota, esta vez en su visita ante los Atlanta Hawk con un marcador final de 138-122. Tras finalizar el encuentro, King James dejó ver su incomodidad ante el rendimiento deportivo de sus compañeros de equipo.



Los problemas de los Lakers, en su mayoría, radican en la parte defensiva, tras recibir en los últimos cinco partidos un promedio mayor a 135 puntos en cada enfrentamiento.

En el más reciente encuentro, LeBron aportó 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en los 35 minutos que estuvo en la cancha. No obstante, esto no alcanzó para la victoria.



“Podríamos derrotar a cualquier equipo de la NBA cualquier noche y cualquier noche nos podrían patear el trasero. ¿Cuál es nuestro récord? ¿24-25? Eso es quien somos”, manifestó James, quien continuó afirmando que: “No tengo ningún mensaje para mis compañeros. Sólo salid y haced vuestro trabajo. ¿El esfuerzo? A veces estuvo, a veces no. Ese es nuestro récord. Es lo que es."



Con la tarea de volver a la victoria, Los Lakers enfrentarán en los próximos días a los Boston Celtics, New York Knick y los Charlotte Hornets, todos estos partidos en condición de visitante.