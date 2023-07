Diez mil corredores harán parte de la Allianz 15K de Bogotá 2023

La aseguradora de origen alemán, Allianz, ha presentado en las últimas horas la decimotercera edición de su carrera Allianz 15K Bogotá, bajo el lema ‘Sabes lo que tienes’.



Por primera vez, desde 2019, la competencia reunirá a 10.000 atletas (entre atletas élite, amateur y para atletas) quienes tomarán la partida de la competencia el próximo domingo 22 de octubre.



La competencia partirá del Parque Contador Norte y llegará al Parque Simón Bolívar. Esta carrera, considerada la más importante del calendario de la Federación Colombiana de Atletismo, pasará por la carrera novena y la avenida NQS, luego cruzará por el Movistar Arena y el Estadio El Campín para llegar al Parque Simón Bolívar.

En cuanto a los participantes, la carrera ya tiene la confirmación de participantes como Angie Orjuela, John Tello, Jeison Suárez entre otros grandes atletas y maratonistas del país.



Para esta edición, la empresa destinará un 18% de cada inscripción (20.000 pesos) al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con tal de apoyar iniciativas para que los niños y jóvenes tengan acceso al agua potable, higiene y saneamiento.



Principalmente se ayudará a las comunidades más vulnerables en los departamentos de Nariño, Chocó, La Guajira y Arauca que se estima tienen 1.200.000 niños y niñas que no acceden a agua potable.



Vale resaltar que la bolsa de premios que se dará a los atletas ganadores será la misma para todas las categorías. El primer lugar recibirá 8.000.000 de pesos, el segundo obtendrá 4.000.000 y el tercero, 2.000.000 de pesos.



El proceso de inscripciones para esta cita deportiva ya está disponible en la página www.allianz-carrera15k.com y de manera presencia en en Correcaminos de Colombia (Calle 86B No. 15 – 22 Oficina 301 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) El valor de la inscripción es de $94.000 (individual) y $88.000 en grupos (mínimo 10 personas).