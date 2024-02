Pilas: barrios que no tendrán luz este miércoles 28 de febrero de 2024

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de Bogotá, quienes para la jornada de este miércoles 28 de febrero, se verán afectados por cortes en el servicio de luz.



Esto, debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas, con el fin de garantizar un mejor servicio a los usuarios.

De acuerdo a lo informado por la entidad, estos cortes podrían durar desde tres a ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Así mismo, en total serán quince barrios en diferentes localidades de la capital colombiana, los que no tendrán el servicio durante algunas horas en la jornada de este 28 de febrero de 2024, por lo que se recomienda a los afectados, tener alternativas para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, los barrios y horarios en los que se presentarán cortes del servicio de luz:



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.16 a Cr.18 entre CL 44 SUR a CL 47 SUR - Barrio Marco Fidel Suárez



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CL 0 a CL 2 entre Cr 37 a Cr.40 - Barrio Jorge Gaitán Cortés.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 8 a CL 10 entre Cr.33 a Cr.35 - Barrio Pensilvania.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI. 12 a CI. 14 entre Cr.66 a Cr.68 -Barrio Centro Industrial.



Localidad Engativá

Desde las 00:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. De la Cr. 71 a Cr.73 entre CL.79 a CL 81- Barrio Santa Rosa.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CI.78 a Cl 80 entre Cr.68 a Cr.70 - Barrio Las Ferias.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. De la Cr.121 a Cr.123 entre CI.68 a CI.70 - Barrio El Gaco.



Desde las 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. De la CL 77 a CL 79 entre Cr. 68 a Cr. 70 - Barrio Las Ferias Occidental.



Desde las 1:15 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.114 a Cr.116 entre CI.64 a CI.66 - Barrio Engativá Zona Urbana.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cl. 10 a Cl.14 entre Cr. 79 a Cr.81 - Barrio Vergel Occidental.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr. 71 a Cr.73 entre CL.11 a CL.13 - Barrio Cooperativa de Suboficiales.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cl.10 a Cl.12 entre Cr.71 a Cr.73 Barrio Villa Alsacia II.



Localidad Chapinero

Desde las 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la CL 59 a CL.61 entre Cr.8 a Cr.10 - Barrio Chapinero Central.



Localidad Usaquén

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.111 a Cl.113 entre Cr.14 a Cr.16 - Barrio San Patricio.



Localidad Suba

Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la CI.135 a CI.138 entre Cr.98 a Cr.100 - Barrio La Chucua.