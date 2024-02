Pilas: así funcionará el pico y placa en Bogotá para el 28 de febrero

La medida de pico y placa en Bogotá ha sido adoptada por las diferentes administraciones debido a que esta norma busca reducir los niveles de congestión vial que hay en la capital del país, además de generar un impacto positivo en la contaminación.



Debido a esto, los conductores de vehículos particulares y los taxistas se ven obligados a no poder transitar con su vehículo de acuerdo al último digito de la placa y si la fecha del calendario es impar o par.

El sistema de pico y placa contempla que los días pares no pueden circular vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, y 5, mientras que los días impares, la restricción aplica para los automotores con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.



Entendiendo esto, para la jornada de este miércoles 28 de febrero de 2024, la medida afectará a los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos carros particulares no podrán circular dentro de la ciudad desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Por su parte, la medida que también rige para los taxistas en un horario comprendido entre las 5:30 a.m. y 9:00 p.m., afectará a los automotores que su placa termine en 3 y 4.



Cabe recordar que, en caso de incumplir la norma, los conductores podrán ser sancionados con una multa de $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo.