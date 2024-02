Aliste el balde: cortes de agua en Bogotá para este 28 de febrero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que tiene programados en algunos sectores de la capital, trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías y redes de distribución.



Debido a esto, la entidad se ve en la obligación de realizar suspensiones temporales del servicio para que los funcionarios encargados puedan realizar las labores bajo las condiciones de seguridad.

Para la jornada de este 28 de febrero, según informó el Acueducto, estos cortes podrían tardar desde 2 a 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar, así como el sector dónde se realiza el mantenimiento.



En total serán nueve localidades de Bogotá que presentarán cortes en diferentes sectores. A continuación los horarios y barrios que tendrán cortes de agua para este miércoles 28 de febrero de 2024:



Localidad Suba

Altos de Chozica, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Delmonte, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar, Almirante Colón, Altos de Suba, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Los Naranjos, Niza Suba, Vereda Suba Naranjos.



​De la Calle 139 a la Calle 170, entre la Carrera 73B a la Carrera 92. Desde las 10:00 a.m. hasta por 18 horas. Debido al mantenimiento preventivo del tanque.



Localidad Ciudad Bolívar

Bella Flor, Brisas del Volador, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Central de Mezclas, Ciudad Bolívar, Compartir, Cordillera del Sur, El Mochuelo III, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Tesoro Estrella del Sur Gibraltar Sur, Juan Pablo, La Alameda, La Torre, Las Acacias, Los Alpes Sur, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen México, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso, Quiba, San Rafael, Sotavento, Bellavista, Lucero Alto, Sumapaz Arabia, Villa Gloria, Villas El Diamante, BellaFlor Sur.



De la Calle 59 Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 28. Desde las 6:00 p.m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.



Localidad San Cristóbal

Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque. De la Calle 13 Sur a la Calle 22 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 19 Este. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación macromedidor.



Localidad Suba

Victoria Norte, Mazurén, Cantagallo. De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto



Localidad Usaquén

Santa Barbara Central. De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de válvulas.



Localidad Chapinero

Cataluña. De la Calle 42 a la Calle 47, entre la Carrera 3 a la Carrera 7. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Fontibón

Modelia, Bosques de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental. De la Avenida Calle 22 a la Calle 24, entre la Transversal 73 a la Carrera 80A Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

Juan José Rendon, San Francisco y Milán. De la Diagonal 62D S a la Calle 70S, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Perdomo, Peñón de Cortijo. De la Diagonal 68 Sur a la Avenida Calle 57R, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 73I. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial. De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cali) a la Carrera 89B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.