Cortes de luz en barrios de Bogotá para este miércoles 10 de abril

La empresa Enel Colombia tiene como principal función garantizar el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos de la capital. Debido a esto, la entidad vigila que los elementos requeridos para este servicio se encuentren cumpliendo las normas de seguridad.



Por eso, se realiza, frecuentemente, la programación de labores de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas con el fin de evitar mayores daños al cableado, postes, transformadores, entre otros elementos requeridos para que la luz llegue a los miles de hogares capitalinos.

Para la jornada de este 10 de abril, Enel Colombia dio a conocer que realizará mantenimientos en nueve barrios de Bogotá distribuidos en las diferentes localidades. Esto obliga a que en las zonas aledañas se realice una suspensión temporal del servicio eléctrico para que los colaboradores de la empresa puedan hacer el debido mantenimiento sin ningún riesgo.



Estos cortes, según lo informado, podrían extenderse hasta por ocho horas. Se recomienda a los usuarios que presenten suspensiones, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos son los barrios y horas en los que habrá cortes de luz en Bogotá para la jornada de este miércoles 10 de abril de 2024:



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la calle 9 sur a calle 12 sur entre carrera 40 a carrera 43 - Barrio Remanso.



Localidad Barrio Unidos

Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 34 a carrera 36 - Barrio El Rosario.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la carrera 44 a carrera 48 entre calle 95 a calle 99 - Barrio La Castellana.



Localidad Fontibón

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 93 a carrera 97 - Barrio Ferrocaja Fontibon.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 22 a calle 24 - Barrio Las Nieves.



Localidad Usaquén

Desde las 7:15 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la carrera 11 a carrera 14 entre calle 106 a calle 110 - Barrio Molinos Norte.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la carrera 39 a carrera 41 entre calle 25 sur a calle 30 sur - Barrio Autopista Muzú.



Localidad Sumapaz

Desde las 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Vereda Las Animas - Barrio Las Sopas.



Localidad Tunjuelito

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 59 a carrera 61 - Barrio Nuevo Muzu.

