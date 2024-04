Camila Osorio y sus sueños tras reinar en el WTA de Bogotá

María Camila Osorio ganó por segunda vez el WTA 250 de Bogotá Copa Colsanitas 2024 y tras la final contra la checa Marie Bouzkova, la colombiana logró de nuevo tomar un respiro tras temporadas anteriores donde las lesiones empezaron a afectar su rendimiento en la élite del tenis femenino.

Haberse consagrado en el WTA 250 hace que Osorio retome a la confianza para los retos que viene, pues cree que ganarles a jugadoras top 100 en el ranking sea un escalón más para poder conquistar competencias de primer nivel.



En un diálogo con FUTBOLRED de la Casa Editorial El Tiempo, la tenista colombiana recordó todo lo que pasó por sus constantes molestias físicas que padeció, pero que eso está quedando en el olvido y lo importante que fue ganar el bicampeonato ante su gente.



“La verdad es que este segundo título significa mucho para mí porque he trabajado mucho por tener buenos resultados, pero habían sido meses difíciles, donde no había avanzado mucho como deseaba, pero esto me da aire, mucha confianza y tranquilidad también. Cuando uno hace las cosas bien, el fruto te dice es por acá, este es el camino, así que orgullosa de lo que pasó”, mencionó Osorio.



De igual manera, la colombiana aseguró que nunca se esperó esos golpes que la alejaron meses de las competencias y a partir de allí hizo muchos cambios para poder contrarrestar esas molestias físicas que eran constantes.



“Cuando hice el salto al profesionalismo (WTA) mi cuerpo no estaba preparado, así que tuve muchos desgarros, distenciones en las piernas, en las zonas de los aductores, isquiotibiales durante casi tres años, aunque en 2023 tuve el drama más grande en la zona del aductor izquierdo, debido a una rotura del músculo y me tuvo por fuera de las canchas por casi dos meses. Había pasado por muchas cosas, pero no lo esperaba porque me había ido muy bien. Llegaron las lesiones, con ello la desconfianza y volver tomar ritmo de partidos a un nivel tan alto se me fue difícil. Hice muchos cambios en mi preparación y estoy feliz de estar sana”, dijo.





Tatjana María, la rival que más disfrutó vencer

​

Camila Osorio no dejó pasar la oportunidad para mencionar su camino al título, dejando claro que enfrentó muchas jugadoras fuertes, pero vencer a la alemana Tatjana Maria, una de las mejores del circuito y que sabe qué es ser campeona en la capital, fue la que más disfrutó, pues fue como una revancha para ella, debido a que la eliminó del Australian Open en el inicio de temporada.



“Todos los partidos del WTA fueron durísimos, aunque fueron muy distintos, pero en la de Tatjana Maria sí puedo decir que fue uno de los más complicados porque es una jugadora que sabe cómo jugar en Bogotá, tiene títulos acá, me ganó en Australia, entonces era bastante difícil, pero las condiciones fueron diferentes porque estaba en mi casa, con mi gente, en cancha polvo ladrillo que es mi favorita, entonces eso me ayudó mucho para lograr el resultado”, mencionó.



Ganar un Grand Slam, su sueño anhelado



Tras ganar dos títulos WTA 250, María Camila Osorio tiene mucha carrera por delante y confesó que lo que busca en algún momento es ganar cualquier Grand Slam, pero avisó que luchará por sus objetivos próximos que son Roland Garros y Wimbledon.



“Sueño con ganar Grand Slam. Ese es mi anhelo, así que cualquiera de esos, aunque yo creo que Roland Garros que es el que viene, porque me ilusiono de poder hacerlo bien ahí, al igual que Wimbledon”, afirmó Osorio.



Crecimiento del tenis femenino en Colombia



Por último, la tenista dejó su opinión sobre las demás deportistas que vienen detrás de ella y cree que en un futuro habrá más representación en competencias de alto nivel.



“Hemos venido haciendo todo muy bien porque tenemos unas muy buenas representantes, aunque falta que lleguen más, pero hay mucho talento, así que es cuestión de tiempo para que se vayan desarrollando y compitan en la WTA, el top del tenis profesional”, afirmó Osorio.



El cuidado de la alimentación como parte fundamental para su rendimiento



Camila Osorio destacó que, con la llegada y apoyo de patrocinadores durante su carrera, ha logrado elevar su rendimiento, siendo crucial el tema de la alimentación, pues eso es un pilar para competir al máximo nivel.



“Empecé a trabajar con Herbalife hace unos años, se han convertido en una segunda familia para mí y me han aportado muchísimo en cuanto a mí rendimiento porque cada producto sirve para algo distinto y en el día a día me ha servido mucho, al igual que en competencias. Se convierte en un estilo de vida y mi favorito son las barritas. Estoy feliz con lo que hemos venido haciendo con ellos”, finalizó Camila Osorio.



Haber conquistado por segunda vez el WTA 250 de Bogotá, le dio la posibilidad a María Camila Osorio de ascender varios puestos en el ranking individual y ahora está en la posición 63, tras último escalafón publicado este lunes 8 de abril.



ANDRÉS ROCHA FLÓREZ

@andresrochaf