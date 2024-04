Camila Osorio explicó su ausencia en Billie Jean King Cup con Colombia

María Camila Osorio, recientemente campeona de la Copa Colsanitas Zúrich 2024, decidió no jugar con Colombia la Billie Jean King Cup, torneo que se disputará del 9 al 13 de abril en el Club los Lagartos y eso terminó siendo una gran sorpresa para muchos aficionados que aspiraban ver a la raqueta número uno del tenis femenino comandado los partidos del Grupo I de la Zona de las Américas.





Sin embargo, Osorio no fue la única que se bajó del torneo internacional, pues Emiliana Arango, quien también participó del WTA 250, decidió no ser parte del equipo dirigido por el capitán Alejandro González, situación que llevó a muchos a especular sobre en realidad qué había pasado, aunque lo único que se conocía es que fue por temas netamente profesionales.



Ante la ausencia en Billie Jean King Cup, Camila Osorio explicó en un diálogo con FUTBOLRED, de Casa Editorial El Tiempo, los verdaderos motivos por los que decidió no disputar el torneo en la capital, dejando claro que no quiere arriesgarse sufriendo alguna lesión por la alta exigencia que tuvo en el WTA 250 y tampoco estará en un torneo que tenía programado en Portugal.



“Después de terminar el WTA lo hablé con mi equipo y ellos tomaron la decisión de que mejor no jugará este y el siguiente torneo en Portugal por temas físicos, debido a que llevo mucho tiempo ligando con las lesiones, así que, si juego ahora, podría arriesgarme a volver a recaer y eso es lo que no quiero tras ganar este título. Eso es lo mejor y me recomendaron descansar tres días, así que llegar a competir sin preparación es aún más riesgoso”, dijo inicialmente Osorio.



Además, agregó: “representar así al país por no estar lista o haberme preparado no me gustaría. Ahí prefiero que alguien más tenga la oportunidad de jugar y hacerlo al cien por ciento”.





Así ve Camila Osorio a Colombia para Billie Jean King Cup

​

La tenista mencionó que las jugadoras que estarán las ve bien para representar al país y valoró el proceso de algunas que también vienen demostrando buen nivel.



“Las veo bien, porque tenemos a las otras chicas que lo vienen haciendo bien como Yuliana Lizarazo, Yuliana Monroy y María Paulina Pérez que tienen un alto nivel. Aunque sea difícil, confío plenamente en ellas y van a dar todo por el país”.



De igual manera, la bicampeona del WTA habló sobre el capitán de Colombia, Alejandro González, de quien valoró que tiene mucha experiencia y aspira a que se continúe con un proceso exitoso que dejó Fabiola Zuluaga.



“Me alegra muchísimo que esté (Alejandro González) y estoy segura que hará un buen trabajo, así como hizo Fabiola Zuluaga en su momento, con ella tuvimos muy buenas experiencias y ahorita con Alejo cuando tenga la oportunidad de jugar, será muy chévere porque es muy profesional, así que nos va a portar mucho desde su experiencia”, indicó Osorio.



🇨🇴🎾 La tenista colombiana María Camila Osorio y la razón por la que decidió no participar en la Billie Jean King Cup con Colombia



🗣️ También dio su opinión sobre el capitán Alejandro González y cree en su experiencia para que el equipo coseche triunfos pic.twitter.com/0KTXeVaSFU — Futbolred.com (@futbolred) April 9, 2024



La importancia de mejorar la alimentación para un mejor rendimiento



Camila Osorio destacó que, con la llegada y apoyo de patrocinadores durante su carrera, ha logrado elevar su rendimiento, siendo crucial el tema de la alimentación, pues eso es un pilar para competir al máximo.



“Empecé a trabajar con Herbalife hace unos años, se han convertido en una segunda familia para mí y me han aportado muchísimo en cuanto a mí rendimiento porque cada producto sirve para algo distinto y en el día a día me ha servido mucho, al igual que en competencias. Se convierte en un estilo de vida y mi favorito son las barritas. Estoy feliz con lo que hemos venido haciendo con ellos”, finalizó Camila Osorio.



Tras haber conquistado por segunda vez el WTA 250 de Bogotá, María Camila Osorio escaló en el ranking individual y ahora está en la posición 63, escalando 22 casillas tras el último escalafón publicado el lunes 8 de abril.



ANDRÉS ROCHA FLÓREZ

@andresrochaf