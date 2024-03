22 barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este martes 12 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se encarga de brindar el suministro del líquido vital a todos los ciudadanos de la capital colombiana. Además, debe vigilar que la infraestructura usada para el correcto tratamiento y transporte del agua, esté en óptimas condiciones para garantizar un servicio de alta calidad.



Debido a esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en las tuberías y accesorios que se encargan de llevar el agua desde las plantas de tratamiento hasta los miles de hogares a lo largo y ancho de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías y para cumplir con los parámetros de seguridad, la empresa se ve en la obligación de realizar una suspensión temporal del líquido vital en los sectores donde se tienen previstos estos mantenimientos.



Para la jornada de este 12 de marzo, se tiene previsto que las labores a realizar por los funcionarios encargados generen un corte del servicio de 3 a 24 horas, dependiendo la zona de Bogotá y la dificultad de la obra.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes de agua, tener en cuenta los sectores y horarios establecidos para así evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.



A continuación los barrios y horarios en donde no habrá servicio de agua para este martes 12 de marzo de 2024:



Localidad Suba

Prado Veraniego Norte. De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

Marly. De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 7 a la Carrera 11. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Puente Aranda

Remanso Sur. De la Diagonal 16 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 39 a la Carrera 50. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a un cambio de válvula.



San Rafael Industrial, Barcelona, Colón. De la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 9 (Avenida Américas) a la Calle 5C. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red.



Localidad Fontibón

Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón, Centro Fontibón. De la Carrera 100 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Kennedy

Mandalay. De la Calle 4 a la Calle 5B, entre la Carrera 78 a la Carrera 78C. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.



Localidad Engativá

Villa Carolina, Tisquesusa, Andalucía, Meissen Norte, Los Cerezos, Primavera Norte, Bachué, Bochica, Villa Cristina, Cortijo, Planta Salitre. De la Calle 80 a la Calle 94, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 92. Desde la 1:00 p.m. hasta por 3 horas. Debido a verificación macromedidor.



Localidad Suba

Co-Jardín Arrayanes, Cota. De la Calle 222 a la Calle 235, entre la Autopista Norte al Rio Bogotá. Desde las 10:00 a.m. hasta por 14 horas. Debido a mantenimiento correctivo.