Barrios que no tendrán agua en Bogotá este jueves 4 de abril de 2024

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que para evitar afectaciones por daños mayores en las tuberías o accesorios utilizadas para el suministro de agua, realizará trabajos de reparación y mantenimiento en distintos sectores de la capital.



Debido a esto, la entidad debe realizar cortes del servicio para que los funcionarios puedan realizar las obras bajo las garantías de seguridad establecidas, así como para evitar posibles accidentes que afecten la operación.

Estas labores de mantenimiento tienen como objetivo mejorar el suministro de agua en las localidades de Bogotá, las cuales para este 4 de abril, serán afectadas Fontibón, Tunjuelito y Kennedy. Estos tres sectores presentarán cortes del servicio de agua en distintos barrios.



Además, debido a la complejidad de los trabajos a realizar por los funcionarios encargados, se espera que los cortes duren hasta por 24 horas. Por tal razón, se recomienda a los usuarios que presenten cortes de agua, tener en cuenta los horarios y barrios establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de agua durante la jornada de este jueves 4 de abril de 2024:



Localidad Fontibón

Montevideo Zona Industrial, Franco. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red acueducto.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de accesorios



Localidad Kennedy

Mandalay. De la Calle 6 a la Calle 5, entre la Carrera 73 a la Carrera 74. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.



Andalucía Kennedy 2, El Tintal II, El Tintal III, El Tintal IV, Las Palmas, Nueva Castilla, Osorio II, Sabana Grande, Santa Paz, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano. De la Calle 6D (Costado Norte) a la Calle 16C, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 98. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.