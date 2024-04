Así funcionará el pico y placa en Bogotá para este jueves 4 de abril

El pico y placa es una de las medidas que se han utilizado en Bogotá con el objetivo de mejorar la movilidad en los diferentes horarios de alta congestión que se presentan en las principales vías de la capital del país.



Esta norma obligatoria para conductores de vehículos particulares, taxistas y transporte de carga también busca que los niveles de contaminación disminuyan al evitar que miles de carros circulen dentro del territorio capitalino durante gran parte de la jornada.



Según lo establece la norma, el pico y placa funciona de acuerdo día del calendario y el último dígito de la placa, por lo tanto, los días pares no podrán circular vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días impares la norma restringe la movilidad de automotores que su placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0.



Teniendo en cuenta esto, para la jornada de este jueves 4 de abril de 2024, el pico y placa restringirá la movilidad de cuyos conductores tengan carros, que su placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5 en horario establecido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.



En cuanto a los taxistas, la norma aplicará durante la jornada de este 4 de abril a cuyos automotores tengan su placa terminada en los dígitos 5 y 6. El horario de restricción se establece desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Cabe recordar que la medida busca incentivar a que los conductores opten por usar alternativas de transporte como la bicicleta, patineta, carro compartido, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o el Transmilenio.



Además, en caso de infringir la medida obligatoria, el conductor será sancionado con una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización de las autoridades correspondientes.