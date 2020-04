El único paciente con covid-19 en la Guajira se encuentra recuperado

El gobernador de la Guajira, Roys Garzón, confirmó que el único caso que había dado positivo por coronavirus en el departamento, ya ha sido dado de alta, tras varios exámenes médicos tanto al paciente como a la familia, los resultados dieron negativos y el hombre se encuentra totalmente recuperado.

El paciente es un hombre de 42 años de edad, militar, quien llegó procedente de Estados Unidos a Riohacha, el cual al ser diagnosticado, se mantuvo en aislamiento obligatorio bajo una estricta vigilancia médica especializada, siguiendo al pie de la letra todos los protocolo de salud correspondientes.

“Actualmente no tenemos casos positivos activos en La Guajira, sin embargo, esto no significa, que no puedan existir personas con el virus, sin que presenten algún síntoma, por esta razón les insisto en la importancia de quedarnos en casa para salvar nuestras vidas”, afirmó el mandatario de la región, quien le hizo el llamado a los habitantes del departamento a seguir con las indicaciones y el aislamiento en casa que ha dictado el gobierno.