Comité Olímpico responde por la pérdida de los Panamericanos 2027

Panam Sports, ente organizador de los Juegos Panamericanos 2027, dio a conocer que Lima y Asunción son las ciudades candidatas para acoger las justas, tras los incumplimientos del contrato que se tiene con Barranquilla.



Horas después de haber anunciado oficialmente que la capital del Atlántico ya no sería la sede, el Comité Olímpico Colombiano, en cabeza de su presidente, Ciro Solano reveló algunos detalles de la negociación entre las entidades encargadas colombianas y Panam Sports.

Según Ciro, “Los Juegos se perdieron el 2 de enero por todos los incumplimientos" y ante esta situación recibieron en agosto “un ultimátum de Panam Sports con las responsabilidades del contrato del 31 de octubre del 2021 y la verdad es que no sé qué pasó".



Ante esta situación, el presidente agregó que Panam Sports se negó por temas económicos y afirmó que “En el ministerio del Deporte estaban los dineros. Hicimos acuerdos de pago en octubre con firma mía, del alcalde de Barranquilla y la Ministra. Ella siempre estuvo firme para girar los recursos."



Solano, contó que la reunión para intentar convencer a al comité ejecutivo de Panam Sports “fue incómoda" y aseguró que todos los miembros acordaron guardar silencio y que el único que hablaría sería el presidente Neven Ilic. “Sabíamos que era difícil. Creíamos que nos iban a dar la oportunidad en la asamblea extraordinaria, pero nos quitaron esa oportunidad. La mayoría de los países hubieran entendido las razones que expusimos a Panam Sports, pero ellos no aceptaron”.



Finalmente, el máximo dirigente aseguró que no se firmó una póliza de 50 millones de dólares y ahora, “Lo único en peligro 2 millones de dólares por derechos y 25 mil dólares por concepto de candidatura. Según el contrato, ese dinero se perdería”.