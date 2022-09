Colombia, lista para enfrentar la Copa América de Brasil

El trono continental de baloncesto se pone en juego a partir de este viernes en la Copa América, que congrega en la ciudad brasileña de Recife a las doce mejores selecciones del continente. Estados Unidos, con un equipo formado en su mayoría por jugadores de la League G, la liga de desarrollo de la NBA, defenderá el título conquistado en 2017 frente a una terna de aspirantes entre la que sobresalen Argentina, Brasil o Canadá.

El equipo estadounidense está integrado por doce jugadores con experiencia en la NBA, entre ellos el base Norris Cole, quien ganó dos anillos con Miami Heat; el escolta Patrick McCaw, que participó en los dos títulos logrados por Golden State y uno con Toronto, y el escolta Jodie Meeks, integrante del equipo de los Raptors campeón en 2019.



Argentina acude a la Copa América con uno de los planteles más fuertes del torneo y con una novedad en el banquillo, puesto que el equipo estará dirigido por el entrenador Pablo Prigioni, uno de los jugadores de la mejor generación del baloncesto argentino. Prigioni, integrante del plantel que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, fue designado seleccionador este miércoles, después de la repentina renuncia de su antecesor, Néstor García, quien se apartó de la albiceleste por motivos personales.



El equipo argentino cuenta con estrellas como Facundo Campazzo, exjugador de Denver Nuggets, Leandro Bolmaro (Utah Jazz) y ocho jugadores de la Liga ACB de España, entre ellos Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovittola (Barcelona). Brasil, que está en aprietos para su clasificación al Mundial de 2023 tras su derrota en casa esta semana frente a México (72-82), aspira a ganar, en casa, su quinto título continental.



Sin los NBA, el líder del equipo será Marcelinho Huertas, jugador de una amplia carrera en la Liga española y que actualmente defiende al Tenerife de ese país. Al base de 38 años se unen su compañero de posición Yago Mateus, que acaba de fichar por el Ratiopharm Ulm alemán; Didi Louzada, que acaba de hacer una prueba con el Portland de la NBA, pero fue dispensado, y el pívot Rafael Hettsheimeir, que ahora defiende al carioca Flamengo.



La Selección Colombia llega a esta competencia , luego de su positiva actuación en la reciente ventana de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial. Ahora, sin Jaime Echenique ni Braian Angola esperan tener una buena presentación en este certamen.



Al igual que los anfitriones, la mayoría de los equipos no podrán contar con sus jugadores de la NBA, como es el caso de México, que no tendrá a su estrella Juan Toscano; o de República Dominicana, que no podrá contar con Chris Duarte. Las doce selecciones se dividen en tres grupos: Brasil, Canadá, Uruguay y Colombia, en el A; Puerto Rico, Argentina, República Dominicana e Islas Vírgenes, en el B; y Estados Unidos, Venezuela, México y Panamá, en el C. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros pasarán a los cuartos de final y tratarán de llegar a la gran final, que se disputa el domingo 11 de septiembre.