Colombia: Reforma Laboral fue archivada y quedó en duda el proyecto

Durante este martes 20 de junio, la Reforma Laboral, uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Gustavo Petro fue archivado luego de que no lograra pasar su primer debate.



La iniciativa no se discutió en la Comisión Séptima de la Cámara por falta de quórum y en cambio se levantó la sesión donde se iba a votar el articulado de la reforma.



Por su parte, la bancada del Pacto Histórico señala que hay una posibilidad de que el proyecto de Ley se pueda debatir en las sesiones extras que convocara el Gobierno Nacional antes del fin del periodo legislativo.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador", comentó Petro en sus redes sociales.



La sesión para votar el articulado se iba a hacer a las 7 de la mañana, pero se pospuso hasta las 10 de la mañana por un problema de agua y luz y con el paso de las horas los parlamentarios no llegaron por lo que no hubo la cantidad suficiente de personas para votar a favor y en contra de cada artículo de la reforma.



Por otro lado, la representante Maria Fernanda Carrascal señaló que seguirá peleando para que la Reforma se apruebe próximamente.



“La reforma laboral va a continuar su trámite, ténganlo por seguro. Tendremos Reforma Laboral, tendremos trabajo digno y decente en Colombia. Está claro que a través de recusaciones temerarias la oposición quiere impedir el debate, pero nosotros y nosotras seguiremos adelante junto a los y las trabajadora", mencionó.