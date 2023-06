Matrículas de pregrado serán gratis en universidades públicas

Por unanimidad, la plenaria del Senado de la República aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que confirma la gratuidad para las matrículas de pregrado en las universidades públicas del país.



“Este es un proyecto de ley que fue construido por el movimiento estudiantil; es una reivindicación histórica del movimiento estudiantil, hay cientos de jóvenes que han muerto precisamente exigiendo la gratuidad en las matrículas”, señaló María José Pizarro, ponente del proyecto.



De acuerdo con la iniciativa, a partir de la sanción presidencial, el Ministerio de Educación tendrá seis para reglamentar los mecanismos para garantizar esta gratuidad.

“A partir de ese momento no se cobrarán matrículas para acceder a las instituciones de educación superior públicas. Además, los recursos no vendrán de las propias universidades, es decir, no se contribuye a la desfinanciación de las instituciones de educación superior, sino que los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación”, complementó Pizarro.



Por su parte, se creará un programa para evitar la deserción y por ello se crearán programas en donde se priorizarán las víctimas del conflicto armado, las mujeres cabeza de hogar, las comunidades étnicas y los jóvenes que estudiaron en instituciones educativas rurales.



Cabe señalar que en los próximos días, se enviará de manera oficial el proyecto a la Casa de Nariño y allí el proyecto será revisado por la Secretaría Jurídica de Presidencia y luego el presidente Gustavo Petro, la convertirá en ley en caso de firmarla.