Mundiales de Surf en California: Colombia dice presente

Más de 50 naciones llevaron a Huntington Beach, California a 247 surfistas para enfrentar el ISA World Surfing Games. Colombia participó con seis atletas y se ubicó en la posición 28.

Para los colombianos, el Campeonato Mundial terminó en el quinto día de competencia; Giorgio Gómez ocupó la segunda posición en la primera ronda con 8.34 puntos, en la segunda ronda nuestro representante no logró puntuar, por lo tanto, fue enviado a las competencias de repechaje; en la tercera ronda de esta, el colombiano quedó en la tercera posición con 9.53 puntos, por lo tanto, no continuó en el campeonato.



Angelina Decesare fue la deportista que más avanzó en la rama femenina por parte de Colombia. En su primera aparición ocupó la tercera posición, por lo cual, disputó las rondas de repechaje; en estas rondas obtuvo el primer lugar en sus dos primeras participaciones, pero en su siguiente salida, la atleta se despidió del certamen en la tercera posición con 3.67 puntos.



Los surfistas Kahlil Piñeres y Romero Chávez en la rama masculina avanzaron hasta la segunda ronda del repechaje, pero no lograron continuar en el campeonato. En el abierto femenino, Margarita Conde finalizó su participación en la segunda ronda del repechaje con 7.66 puntos; su compatriota Isabella Gómez no sumó puntos en su primera participación, ocasionando su salida del mundial.



Este campeonato les otorgará a los comités de los campeones, una plaza numérica para los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en París.