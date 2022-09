¡Un sueño! Roger Federer se retira jugando dobles con Rafa Nadal

El suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto al español Rafael Nadal dentro del marco de la Laver Cup de Londres. El orden de juego de este viernes desveló la esperada pareja, que ya compitió en la primera edición de la Laver, en Praga 2017.

Los rivales de Federer y Nadal serán los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. El partido se disputará el viernes, en el turno de noche, después de un duelo de individuales entre Andy Murray y Alex de Miñaur que arrancará a las 19:00 hora local.



Este será el único encuentro de Federer en la Laver Cup, ya que el suizo avisó que no está listo físicamente para poder jugar partidos individuales. Será también su primer encuentro desde que perdiera en los cuartos de final de Wimbledon 2021. Federer llegó a Londres el lunes, antes de realizar una rueda de prensa en la que detalló los motivos de su retirada, a sus 41 años y tras apenas haber podido jugar 20 partidos en más de dos años y medio.



Nadal, por su parte, aterriza este jueves en Londres, después de ejercitarse en su academia en Manacor. El balear, que espera el nacimiento de su primer hijo, no compite desde que cayera en los octavos de final del pasado US Open.

'Me hace muy feliz': Nadal

El español Rafael Nadal aseguró que jugar al lado de Roger Federer, en su último partido profesional, es algo "inolvidable". El balear aterrizó este jueves en Londres para la disputa de la Laver Cup, en la que jugará un partido de dobles este viernes junto a Roger Federer, que anunció su retirada la semana pasado.



"Es una presión diferente después de todo lo que hemos compartido. Ser parte de este momento histórico va a ser inolvidable para mí. Estoy muy emocionado, espero poder jugar bien y crear un buen momento y ganar el partido", dijo Nadal en rueda de prensa. "Estar al lado de Roger una vez más es algo que espero con muchas ganas y me hace muy feliz", añadió.



"Las relaciones personales son más importante que las profesionales. Va a ser difícil manejar todo, sobre todo para Roger, pero también para mí. Uno de los jugadores más importantes de mi carrera y de la historia se va. Estoy agradecido de poder jugar con él, no puedo darle más las gracias al resto del equipo por esperarme"