Coldplay regala afiches, gorras y juguetes a niños en Bogotá

La banda británica Coldplay, que se presentó en Bogotá el viernes y lo volverá a hacer este sábado, regaló afiches, gorras, camisetas y juguetes a los niños que están internados en el Hospital Simón Bolívar, así como dio obsequios al personal de salud que los atiende, informaron este sábado las autoridades.

Los niños y niñas de la Unidad de Quemados, de la Unidad de Urgencias Pediátricas y colaboradores del Hospital Simón Bolívar también recibieron obsequios enviados por @coldplay 🎶. “Lo más importante es que la banda quiere compartir el amor”. #ColdPlayColombia #ColdPlayBogotá pic.twitter.com/qYEo4h1ZNA — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) September 17, 2022

"La banda quiso donar unos regalitos a las personas que trabajan aquí y a los niños. Aunque ellos quisieran venir, por diferentes motivos no pueden, es por eso hoy hacemos este gesto pequeño, que es donar unos detalles", dijo Poppy Ogilvy, representante de la banda en la entrega, citada en un comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá. Agregó: "Estoy muy emocionada de estar hoy aquí, es increíble".



Durante el recorrido, los delegados de Coldplay entregaron regalos a los niños que permanecen hospitalizados en urgencias pediátricas, el pabellón de quemados y el área de pediatría del Hospital Simón Bolívar. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, agradeció a la banda británica por su generosidad.



"Como cabeza del @SectorSalud me emociona mucho este gesto de la banda musical con el personal de salud de nuestra red pública, el gesto para con las y los niños hospitalizados visitándoles y llevándoles alegría y esperanza", dijo el funcionario en Twitter.



En el primero de sus dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, la agrupación que lidera Chris Martin interpretó himnos como "Fix you", "Yellow" y "Viva la Vida", así como temas más nuevos como "My Universe", "Higher power" y "Humankind".

¡Qué felicidad! 🥳Este sábado @coldplay 🎶 llevó alegría al Hospital Simón Bolívar. Los niños y niñas del área de Pediatría reciben obsequios enviados por la banda🎶👏🏻 ¡Desde @SectorSalud agradecemos su generosidad! #ColdPlayBogotá #ColdPlayColombia pic.twitter.com/IS948TeCZo — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) September 17, 2022