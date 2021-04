El TAS redujo la sanción pero no llega a los Juegos Olímpicos de Tokio

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha acogido favorablemente la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pese a que reduce en seis meses la suspensión de dos años inicialmente impuesta al estadounidense Christian Coleman, campeón mundial de 100 metros, por tres infracciones de localización en el plazo de 12 meses.

"La AIU da la bienvenida a la decisión del TAS según la cual Christian Coleman ha infringido el artículo 2.4 de Código Antidopaje y tendrá que cumplir una sanción de 18 meses, contando desde el 14 de mayo de 2020", señala en un comunicado.



En octubre pasado, Coleman fue suspendido por dos años por no estar localizable tres veces en el plazo de 12 meses. El velocista apeló al TAS y éste le ha reducido en medio año la sanción, beneficio que no le permitirá, con todo, participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.



El TAS, según explica la AIU, rechaza por "insostenible" la explicación alegada por Coleman de que el 9 de diciembre de 2019 había regresado a casa dentro del margen diario de 60 minutos en que debía estar localizable y considera "negligente" su conducta al no regresar a tiempo por estar de compras.



El responsable de la AIU, Brett Clothier, celebró la resolución del TAS, que a su juicio "confirma que los atletas deber tomarse muy en serio sus responsabilidades y deben estar localizables durante los 60 minutos diarios. No es suficiente con estar cerca del punto que habían indicado como localización por si son requeridos para controles de dopaje". "La normativa en materia de localización se aplica igual a todos los atletas de elite en cualquier parte del mundo", subrayó.



El TAS anunció este viernes la reducción, de 24 a 18 meses, de la suspensión a Christian Coleman, pero aún así el campeón mundial de 100 metros no llegará a los Juegos Olímpicos de Tokio. El campeón del mundo de 100 metros deberá cumplir finalmente una suspensión de 18 meses, a partir del 14 de mayo de 2020, por lo que se perderá la cita olímpica de este verano en Tokio.



"Al tomar su decisión, el panel del TAS determinó que Christian Coleman efectivamente había cometido una violación de las Reglas Antidopaje bajo el Artículo 2.4 de las Reglas Antidopaje de World Athletics, pero encontró que el grado de negligencia del atleta era menor que el establecido", explicó el organismo en un comunicado.





EFE