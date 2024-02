Carlos Sainz destapa equipos con los que negocia: 'no solo Mercedes'

La reciente contratación de Lewis Hamilton por parte de Ferrari, ha dejado al español Carlos Sainz, sin conocer su futuro en la temporada 2025.



El nacido en Madrid, España, empieza a disputar su último año con la escudería italiana y recientemente en los test de pretemporada, Sainz se mostró motivado y aseguró que buscará victorias en las diferentes carreras del mundial de Fórmula 1.

“Mi objetivo de partida es el de siempre. Aspiro a ser campeón mundial. Creo que será muy difícil. Solo hay que ver a Red Bull, cuyo coche vuelve a ser muy fuerte, o eso es lo que parece a primera vista. Pero espero ganar alguna carrera otra vez”, comentó el piloto tras culminar el primer día de test en declaraciones publicadas por el diario Marca.



Posteriormente, reveló que aunque sabe que no seguirá con Ferrari el próximo año, espera dar su mejor exhibición antes de partir. “Todo se centra en este 2024 y en cómo extraer el máximo rendimiento de este coche este año. Vamos a empujar juntos para ganar todas las carreras que sean posibles y ser todo lo competitivos que podamos ser este año”, comentó el español.



Una de las preguntas que más se hacen los seguidores del piloto, es dónde conducirá en el 2025. Algunos rumores apuntan a qué escuderías como Audi o Mercedes, que se queda sin su principal piloto, serían las que estarían pretendiendo a Carlos, sin embargo, habría otras interesadas.



“Mi nombre está vinculado no solo a Audi o Mercedes, sino a todos los equipos, porque estoy hablando con todos. Estoy sopesando todas mis opciones para tomar la decisión correcta con vistas a mi porvenir”, relató.



Finalmente, relató cómo recibió la noticia, afirmando que “Fue un golpe duro porque no me lo esperaba. Estaba bastante seguro de que iba a renovar mi contrato con Ferrari”.