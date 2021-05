¿Otra decepción de Gaviria? Apasionante final de etapa en el Giro

El pedalista colombiano no pudo luchar por la etapa cinco del Giro de Italia. Caleb Ewan se quedó con la jornada que se definió al esprint. La clasificación general no sufrió mayores modificaciones.

Juan Sebastian Molano y Maximiliano Richeze venían bien posicionados para dejar de cara a la victoria a Fernando Gavira, el nacido en la Ceja perdió la rueda en los últimos 900 metros, y aunque tomó la rueda de Viviani no le alcanzó para esprintar por el triunfo. Egan Bernal es décimo en la clasificación general. a un minuto y 39 segundos, es el mejor colombiano en el recorrido.

Det blev endnu en lettere kaotisk spurt, som vi blev vidne til på 5. etape af Giro d'Italia - men det blev Caleb Ewans, der kom først over målstregen! pic.twitter.com/GbeVE5TcMw — Eurosport (@Eurosportdk) May 12, 2021

El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) se ha impuesto al esprint en la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Modena y Cattolica, con un recorrido de 177 kilómetros, en la que mantuvo el liderato el italiano Alessandro De Marchi y el español Mikel Landa sufrió una caída a 4

de meta aún pendiente de conformar su importancia.



Ewan, de 26 años, no dio opción en un día para esprinters y se impuso con un tiempo de 4h.07.01, por delante de los italianos Giacomo Nizzolo (Qhubeka) y Elia Viviani (Cofidis). En la clasificación general no hubo cambios, se mantiene al frente el italiano Alessandro De Marchi (Israel Start Up), ahora seguido por el belga Louis Vervaeke (Alpecin Fenix). La sexta etapa se disputa este jueves entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno,

de 160 kilómetros.



EFE