Angelina, historia del pasado: Brad Pitt, tras la huella de Emily Rata

Luego de la separación de las parejas famosas en Hollywood es normal que los rumores de sus nuevas parejas sean portadas en los principales portales de entretenimiento. Sin embargo, parece indicar que este rumor tiene mucho de comprobado por partes de los medios estadounidenses.

El portal de noticias Page Six, ha publicado que Brad Pitt y Emily Ratajkowski se habrían visto en algunas ocasiones, una fuente ha contado al medio que aún no son pareja: "Brad no está saliendo con nadie" pero él y la modelo "habrían quedado en un par de ocasiones".



El actor y Angelina se divorciaron a finales del 2016 y comienzo del 2017, con quien mantiene juicios por la custodia de los hijos: "Brad Pitt le pidió salir y ella dijo que sí. Siempre le había parecido que Brad era mono y, desde su punto de vista, no tenía nada que perder", informa la citada revista.



El actor de 58 años estaría "saliendo en secreto" con la modelo tratando de no afectar un veredicto sobre el caso de sus hijos. Ratajkowski, de 31 años, también se encuentra en proceso de romper su matrimonio con el productor Bear-McClard, de 41 años. Uno de los motivos de esta separación es que él le habría sido infiel a ella.