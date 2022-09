Fiscalía imputa cargos de enriquecimiento ilícito a Aida Merlano

La Fiscalía de Colombia imputó a Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la exsenadora Aida Merlano Rebolledo -detenida en Venezuela- el delito de enriquecimiento ilícito por supuestamente haber participado en la formación de una empresa para ocultar bienes de su madre adquiridos ilícitamente.

Así lo informó este jueves la Fiscalía en un comunicado en el que también señaló que Merlano no aceptó los cargos lo cual, en caso de haberlo hecho, le otorgaría una rebaja de pena hasta del 50 % de la pena en caso de ser condenada. "Por supuesto que no acepto los cargos. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia", dijo Merlano Manzaneda cuando el juez le preguntó si se acogía a esa opción.



En la audiencia, realizada de forma virtual en Barranquilla, donde reside la acusada, la Fiscalía dijo que Merlano supuestamente participó en un entramado ilegal que le permitió constituir, en 2019, una empresa dedicada a la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, según la investigación, esta compañía nunca cumplió ni realizó las actividades por las cuales fue creada y registrada. "Adicionalmente se estableció que Merlano Manzaneda, al parecer, no tenía los recursos suficientes para crearla ni contaba con el historial crediticio y no tenía bienes que le generaran ingresos para apalancar los movimientos financieros que sustentaba", explicó la Fiscalía.



La información añadió que la acusada se involucró en la constitución de esta empresa para, supuestamente, ocultar nueve inmuebles de "su señora madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo". Merlano Manzaneda fue condenada el pasado 13 de septiembre por un juez de Bogotá a siete años y seis meses de cárcel por participar en 2019 en la fuga de su mamá. La joven fue declarada responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos y fuga de presos, y podrá cumplir la pena en régimen domiciliario.



El caso se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Merlano madre, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de cárcel por comprar votos. Luego de su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una cinematográfica fuga aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica. Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020 cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa.