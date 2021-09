Bogotá y la sabana unidas en la 'Semana de la Bici'

Este año, la Semana de la Bici no se celebra exclusivamente en Bogotá, ahora se suman varios municipios de la Sabana que hacen parte del gran proyecto de integración regional Bogotá-Región.

Los casi 1,2 millones de viajes diarios en bici, que se realizan en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, motivaron a la administración distrital y las municipales a unirse para celebrar conjuntamente la XIV Semana de la Bici, entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre; una iniciativa que abordará la bicicleta desde múltiples perspectivas, permitiendo la participación de diversos sectores.



Es importante destacar el papel fundamental que ha tenido el uso de la bicicleta durante la pandemia por COVID-19. Así se reconoce en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que está en proceso de aprobación por el Concejo de Bogotá y en el que se plantea una ciudad a escala humana, diseñada para movilizarse en bicicleta de manera segura y cómoda.



“En los años que hemos venido trabajando por la bicicleta, esta es la ocasión donde más estamos articulados para lograr la unificación de todos los sectores (...) con el instituto de recreación y deporte logramos este año que la Vuelta a Colombia masculina y femenina volviera a Bogotá que no pasaba hace 20 años. Y esto pasa porque el distrito, la ciudadanía y las empresas estamos trabajando con un único objetivo de crear una movilidad más sostenible para Bogotá y la región”, dijo el Secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán.



Según la Encuesta de Movilidad 2019, en Bogotá se realizan más de 880.000 viajes diarios en bici; sin embargo, a esta cifra se le suman los 297.500 viajes diarios que se registran en los municipios cercanos, donde se destacan:



Soacha con 72.800 viajes

Mosquera con 45.100 viajes

Madrid con 33.200 viajes

Funza con 31.700 viajes

Chía con 27.900 viajes

Parte de la programación:

- Charla 'Modelo pedagógico de la Escuela de la Bicicleta'

Fecha: lunes 27 de septiembre

Hora: 4:00 p.m. - 5:00 p.m.



- Escuela de la Bicicleta

Fecha: del 27 septiembre al 3 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Parques: Tunal, Timiza, Cayetano Cañizares, San Andrés, Fontanar del Rio, entre otro.



- Conversatorios

'Grandes glorias del ciclismo colombiano'

Fecha: martes 28 de septiembre

Hora: 10:00 a.m. - 11:00 a.m.



Mujeres y bici sin barreras

Fecha: martes 28 de septiembre

Hora: 4:00 p.m. - 5:00 p.m.



Ciudad Bici

Fecha: martes 28 de septiembre

Hora: 5:00 p.m. - 6:00 p.m.



Bici Cine

Fecha: jueves 30 de septiembre

Hora: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Plaza de eventos parque Simón Bolívar



Carrera Veloparque

Fecha: 30 de septiembre de 2021

Hora: 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lugar: Parque Simón Bolívar.