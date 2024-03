Pilas: cortes de luz en barrios de Bogotá este viernes 1 de marzo

La empresa Enel Colombia es la encargada de supervisar y brindar el servicio eléctrico a los ciudadanos de la capital del país, por eso, frecuentemente realizan trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas con el fin de garantizar un óptimo servicio.



Debido a esto, la entidad se ve en la obligación de realizar suspensiones temporales del servicio de luz para garantizar la seguridad de sus colaboradores así como de los usuarios.

Para la jornada de este viernes 1 de marzo, la empresa dio a conocer que realizará diferentes cortes de luz en diez barrios de la ciudad.



Estos sectores podrán tener afectaciones en el servicio por un tiempo de dos a ocho horas, dependiendo la complejidad de la labor a realizar por los funcionarios encargados. Por eso, se recomienda a las personas afectadas tener en cuenta los horarios y sectores para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.

​

A continuación las localidades, barrios y horarios que presentarán suspensiones temporales de energía eléctrica para este viernes 1 de marzo de 2024 en Bogotá:



Localidad Bosa

Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:45 p.m. De la Cr. 90 a Cr. 92 entre CL.68 SUR a CL. 70 SUR - Barrio Las Margaritas.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 94 a Cr. 99 entre CI. 64 SUR a CI.70 SUR - Barrio Ciudadela El Recreo II.



Localidad Kennedy

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr 98 a Cr 100 entre CL 19 SUR a CL 21 SUR - Barrio Galán.



Localidad Teusaquillo

Desde las 7:30 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la CL 53 a CL 55 entre Cr. 23 a Cr. 25 - Barrio San Luis



Localidad Santa Fe

Desde las 7:45 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la Cl.17 a Cl. 19 entre Cr.12 a Cr.14 - Barrio La Capuchina



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la CI.181 a la CI.183 entre Cr. 7 a Cr.9 - Barrio El Rocío Norte.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr.7 a Cr.10 entre CI. 169 a Cl.173 - Barrio La Granja Norte.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cl.179 a Cl.183 entre Cr.7 a Cr.10 - Barrio San Antonio Norte.



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.99 a Cl.103 entre Cr.69 a Cr.72 - Barrio Potosí.



Localidad Chapinero

Desde las 10:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cr. 4 ESTE a Cr. 6 ESTE entre CL.98 a CL 100 - Barrio San Luis Altos del Cabo.