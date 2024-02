Pico y placa: así regirá la medida en Bogotá este viernes 1 de marzo

La medida de pico y placa ha sido adoptada por la Alcaldía de Bogotá desde hace varios años debido a la gran congestión vial que se presenta en las calles de Bogotá, sumado a los niveles de contaminación en el aire.



Así mismo, la norma obligatoria busca incentivar el uso de transporte alternativo como la bicicleta, patinetas, carro compartido y el servicio público.



Para la jornada de este viernes 1 de marzo de 2024, la restricción del pico y placa para los carros particulares acogerá a vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Estos automóviles no podrán circular dentro de la capital del país en un horario establecido entre 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Para los taxistas, la restricción de pico y placa aplica de lunes a sábado en un horario comprendido entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.



Para la jornada de este viernes, los vehículos taxistas cuyas placas terminen en 7 y 8 no podrán circular dentro de las horas anteriormente mencionadas.



Recuerde que en caso de incumplir la norma obligatoria, podría recibir una sanción económica de $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo, lo cual genera un costo significativo al momento de querer retirar el automor.