¡A fondo! Sebastián Montoya corrió el carro de su papá

El piloto colombiano, Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, pudo conducir el carro con el que el bogotano ganó este año en su categoría en las 24 horas de Le Mans. El hecho se dio en las pruebas de novatos del equipo Dragon Speed.

El joven publicó en su instagram los detalles del fin de semana: "Se acuerdan hace unos meses les conté que me habían invitado a la prueba de novatos de @dragonspeed_official en Bahréin... Pues fue este fin de semana ¡No les puedo explicar la experiencia, fue increíble! Primero, pude manejar un carro que acaba de ganar Le Mans".



El hijo de Connie Freydell también aseguró: "Segundo, es el carro que corre mi papá @jpmonty2, algo que siempre había querido hacer, pero pensé que era imposible. Tercero, es el carro más rápido que he manejado hasta el momento, saliendo de pits cuando aceleré quede pegado a la silla. 💨

Fue una experiencia única y quiero darles las gracias a @dragonspeed_official y @eltonjulian74 por darme la oportunidad de participar en esta prueba y poder manejar en una pista como Bahréin, también a mis papás por acompañarme y ayudarme siempre y a los pilotos e ingenieros que me ayudaron a prepararme para esta prueba y poder manejar el carro de la mejor manera".