Oficial: Astana rescindió el contrato de ‘Supermán’ López

Es oficial, Miguel Ángel ‘Supermán’ López ya no es más corredor del Astana luego de que la escuadra kazaja rescindiera el contrato del corredor colombiano tras conocerse nuevas conexiones sobre su participación en una presunta red de dopaje.



El anuncio del despido del corredor boyacense se confirmó este lunes de la siguiente manera:



“El equipo Astana Qazaqstan descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar”, comentaron de entrada.

Official statement on Miguel Angel Lopez:



“En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, agregaron en la misiva.



Por su parte, el equipo que tiene como director principal a Alexander Vinokourov mencionó que no hará más comentarios referentes a la situación del corredor para preservar su privacidad y la del equipo.



La investigación hacia López sobre su posible participación en una presunta red de dopaje se venía realizando hace un par de semanas y al parecer hay nueva evidencia en donde se demostraría que estaría involucrado en la red anteriormente mencionada.



Por el momento, ‘Supermán’ no se ha pronunciado sobre su despido, pero se espera que lo haga en las próximas horas.