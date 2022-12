Tour Colombia no se haría en 2023: motivos detrás de la decisión

El Tour Colombia fue una de las carreras más importantes que ha tenido el ciclismo colombiano en su historia ya que atrajo a varios de los pedalistas más importantes del mundo a correr en las carreteras de nuestro país.



Sin embargo, todo parece indicar que la carrera no volverá luego de las ediciones que se realizaron entre 2018 y 2020.



Y es que según el portal especializado ‘Nuestro Ciclismo’ la carrera fue borrada del calendario de la UCI en 2023, un acto que indica que la carrera no se correría el próximo año.

En principio, la carrera se iba a realizar del 7 al 12 de febrero de 2023, pero ya no aparece en el cronograma de la UCI. Siendo así, qué motivos habrían dado pie para que la competencia no se vaya a correr.



Todo apunta que la razón principal por la que no se correría es por un tema presupuestal. En los últimos dos años no se hizo por cuestiones de sanidad y por la pandemia del Covid 19 no se iba a realizar, ya que hubiera generado complicaciones de salubridad en el país.



De esta manera, habría que esperar hasta el 2024 para determinar si se correrá o no una nueva edición de esta competencia la cual ganaron Egan Bernal, Miguel Ángel López y Sergio Higuita en los tres años que sí se corrió.



Cabe resaltar que la caída de esta competencia tendrá como consecuencia que varios jóvenes talentos colombianos no se puedan dar a conocer ante los grandes equipos del World Tour.