‘Supermán’ López desmiente que haya investigaciones en su contra

Luego de la información dada por ‘EFE’ y que luego fue replicada por la prensa internacional y nacional, en donde comentaban que Miguel Ángel López estaba siendo investigado por su relación con una presunta red de dopaje, el colombiano salió a desmentir todas las noticias dadas durante este jueves.



Y es que el boyacense aclaró todo el tema en un extenso comunicado emitido en sus redes sociales en donde aseguró que no tiene ningún proceso en su contra en activo y que iniciará acciones legales según corresponda.



“Ante la noticia publicada en diferentes medios en la que se afirma que me encuentro investigado en una supuesta red de dopaje en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres, España, señalo que esta es una acusación rotundamente falsa”, dice el comunicado de inicio.

Ante la noticia publicada en diferentes medios en las que se afirma que me encuentro investigado en una supuesta red de dopaje. Actualmente no cuento con ningún proceso activo de investigación y mis abogados iniciarían las acciones legales correspondientes de ser necesario. pic.twitter.com/6O03qidgk2 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) November 24, 2022

“Actualmente no cuento con ningún proceso activo de investigación y mis abogados iniciarían las acciones legales correspondientes de ser necesario. Agradezco no desinformar ni afectar mi imagen personal ni mucho menos publicar este tipo de noticias”, agregaron en la misiva.



Esta es la segunda vez en dos meses y medio, fecha en la que fue vinculado con el caso del médico Marcos Maynar, el cual fue detenido por presunto tráfico de medicamentos, que ‘Supermán’ desmiente que tenga algo que ver con esta supuesta red.



La primera fue tras su suspensión por parte del Astana en donde sus abogados comentaron: “Miguel Ángel niega rotundamente tener relación/participación en hecho delictivo alguno relativo a distribución de medicamentos no autorizados ni de cualquier otro producto referidos en las noticias publicadas”.