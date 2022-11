Exciclista español dijo el equipo en el que Nairo encajaría mejor

Nairo Quintana sigue como agente libre luego de dejar el Arkéa Samsic hace varias semanas, equipo con el que estuvo las últimas temporadas y del cual salió a pesar de haber renovado su contrato.



Esto dio pie a que el boyacense fuera vinculado por varias escuadras del World Tour como fue el caso del Cofidis, el AG2R, el Groupama y el Bahréin Victorious, pero todos estos equipos salieron a desmentir los rumores sobre un posible acercamiento por el colombiano.



Esto acrecentó la incógnita sobre el equipo al que llegará. De igual forma, el propio Nairo también abrió la baraja de posibilidades ya durante la presentación de su ‘Gran Fondo’, que se corrió en Medellín, dijo que correrá en las Grandes Vueltas en 2023 y con un equipo World Tour del cual no dio el nombre.

Ante todo esto, muchos especialistas y ex pedalistas como es el caso del español Luis Pasamontes se pusieron a la tarea de analizar el equipo en el que encajaría Nairo de la mejor manera.



Según lo que dijo el ex corredor del Movistar, el equipo ideal de Nairo: “Es el Intermarché Wanty Gobert. Un equipo World Tour en el que va a seguir teniendo libertad. Ya comentó que no quiere ir a pelear con otros líderes, que lleven mismo maillot. Biniam Girmay y Louis Meintjes no son mismo perfil".



Cabe resaltar que Nairo comenzará a preparar su temporada 2023 y se espera que haya noticias sobre su incorporación a un equipo World Tour en las próximas semanas.