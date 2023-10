Anuel AA fue operado de vida o muerte y esto se sabe de su salud

El cantante de música urbana, Anuel AA alborotó a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una fotografía de él en un hospital y ante la conexión de oxígeno y suero, generó preocupación.



"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", dijo Anuel AA en su red social de Instagram.



Por ahora, el artista puertorriqueño no dio detalles del motivo de su operación, pero sí dejó claro que aplazará algunos trabajos que tenía previstos para lanzar y valoró el equipo de trabajo que tiene a su disposición.





"Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite pero si este es el plan de dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar. Los amo”, explicó Anuel.