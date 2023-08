Karol G enfrentará demanda por presunto plagio de canción

Karol G ha logrado posicionarse como una de las mejores cantantes del mundo gracias a sus éxitos como Tusa, Bichota, Ay Dios Mio, Secreto entre otras canciones.



Su música, que se caracteriza por su estilo único y su increíble voz, ha logrado que la colombiana sea destacada en el género urbano y galardonada con varios premios importantes.



Actualmente la paisa está en una gira internacional por Estados Unidos, pero durante la misma recibió una mala noticia.

Y es que la artista fue demandada por el músico y productor, René Lorente, por supuesto plagio en una de sus canciones más populares.



La demanda fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por plagio en la canción Don’t Be Shy que realizó junto al famoso DJ, Tiesto.



Según señala el documento judicial, la canción viola los derechos de autor de una canción de Lorente llamada ‘Algo Diferente’ que fue compuesta en el año 1998.



El compositor solicita que se le paguen tres millones de dólares por el supuesto delito cometido por Karol G y también por su angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza causados por este caso.



El documento además cita que existen “pruebas sustanciales que apoyan las alegaciones de infracción de derechos de autor y plagio, uso no autorizado, mutilación de la obra, daños morales y monetarios”.



Por el momento, Karol G no se pronunciado ante estas acusaciones por el plagio de una canción que se convirtió en éxito y que recibió el premio a Top Canción Crossover en los Premios Tu Música Urbano.