Andy Murray pone fecha a su retiro deportivo: ¿cuándo lo hará?

Uno de los tenistas que estuvo compitiendo mano a mano en la era de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, fue Andy Murray, quien logró en distintas ocasiones derrotar al conocido Big Three.



El británico tiene en su palmares tres Grand Slams luego de más de una década jugando al deporte blanco. Con 36 años, como es normal en el tenis y en general en el mundo deportivo, su retiro cada vez se encuentra cada vez más cerca.

Luego de ser derrotado en segunda ronda frente Ugo Humbert con parciales 6-2 y 6-4 en medio del Abierto de Dubai, Andy Murray confesó que “probablemente, no jugaré más allá de este verano”.



El británico fue sincero afirmando que le parece “aburrido” cada vez que le preguntan sobre su retiro del tenis. No voy a hablar más sobre eso desde ahora hasta cuando llegue el momento. No creo que pueda parar. Pero sí, no planeo jugar mucho más allá de este verano”, agregó.



El tenista, quien tiene una prótesis en su cadera, dio a conocer que no se ve disputando la próxima edición del torneo. “Puede que sea la última vez que juegue aquí”, sentenció.



Murray, es el único tenista que ganado una medalla de oro en los individuales de los Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016. Además, ha conquistado dos Wimbledon en 2013 y 2016, un US Open en 2012 sumado a 14 Masters 1.000, que le permitieron ubicarse como número uno del ranking mundial durante 41 semanas a lo largo de su carrera.