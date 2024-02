Nairo Quintana: la razón por la que firmó solo un año con el Movistar

El pedalista nacido en Cómbita, Boyacá, ha regresado en la temporada 2024 al ciclismo profesional luego de haber superado el episodio de investigación por el consumo de sustancias prohibidas.



Su retorno al deporte se dio, con la escuadra española del Movistar Team, que lo vio triunfar en las carreras más importantes del mundo como la Vuelta a España o el Giro de Italia. Sin embargo, los aficionados se cuestionaban las razones por las que Nairo solo acordó un año de temporada con su nuevo equipo.

Si bien es cierto, que Nairo Quintana se encuentra próximo a retirarse, aún se desconoce cuando lo hará y tanto los amantes del ciclismo como él mismo ha asegurado, espera continuar durante algún tiempo más logrando importantes triunfos.



Según confesó Nairo Quintana en entrevista al diario AS, se hizo este contrato por un año “para ver luego el futuro”. Esto, según el colombiano, porque no quiere “envejecer sobre la bicicleta”.



“Tengo 34 años. Tengo dos hijos, tengo una familia y las empresas, que también estoy siempre muy presente para tomar las decisiones e impulsarlas hacia adelante”, complementó el campeón de la Vuelta a España en 2016.



El ciclista, quien ahora prepara su regreso a competencias europeas en la Vuelta Cataluña, también afirmó que: “Es un cúmulo de muchas cosas que hacen que vayamos poco a poco”.



Por ahora, Nairo estuvo participando en los Campeonatos Nacionales de Ruta y en el Tour Colombia, donde debidos a quebrantos de salud, no tuvo su mejor rendimiento y se espera que, pueda estar en la ronda a Cataluña, la cual inicia este 18 de marzo.