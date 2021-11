'Encanto' llega a Colombia tras mostrar al mundo su diversidad

La película de Disney "Encanto" debutó este lunes en Bogotá, tras mostrarle al mundo la diversidad y riqueza de Colombia y la otra cara de un país al que las películas internacionales generalmente solo han sabido retratar por la violencia y el narcotráfico.

"Lo más lindo es que es el lado positivo del país que nos muestra la cantidad de cosas bonitas que tenemos, (...) que el mundo vea la cantidad de cosas positivas que hay en nuestro país, que no somos solamente eso que se ha mostrado, somos mucho más, mucho mejor", dijo a Efe la actriz colombiana María Cecilia Botero, quien da voz a la abuela Alma. La película, que llega este jueves a las salas de cine colombianas, se preestrenó este lunes en el Teatro Colón, de Bogotá, donde artistas que participaron en la versión en español del filme y otras personalidades colombianas se acercaron a presentar esta obra que "por fin" retrata al país.



"Ya era hora que un lugar tan grande como Disney nos hiciera este homenaje", aseguró a Efe la actriz y cantante Diana Ángel, que asistió a la alfombra roja. "Colombia tiene mucho para mostrar y se habían demorado; le han hecho homenaje a Brasil, a Cuba, a todos menos nosotros y yo creo que ya era hora que pudiéramos mostrar todo el encanto que tiene Colombia", justificó la colombiana. El ciclista Egan Bernal, campeón del último Giro de Italia y uno de los colombianos más conocidos en el deporte, consideró, también en el preestreno, que "va a ser una buena película", ya que retrata "lo más bonito" de Colombia, que es su gente, y "va a dejar algo bueno de nuestro país".

DIVERSIDAD DE PERSONAJES

"Encanto" se desarrolla en Colombia y se centra, al más puro estilo del "realismo mágico", en los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desparecer la magia.



Olga Lucía Vives cantante del grupo Ventino, que da voz a Maribel confiesa que fue "una experiencia rarísima" para ella como cantante el "prestar la voz a alguien más", sin embargo, le encantó poder dar vida a esta joven y espera poder seguir explorando el mundo de la actuación. "Es un sueño hecho realidad porque desde pequeña he soñado este momento, de trabajar con Disney y de tener la oportunidad de cantar una canción de Disney", señaló la cantante. La película resalta los valores familiares, pero también la cultura colombiana, su diversidad en fauna y flora y la comida.

Mauro Castillo, cantante de salsa, destaca justamente eso, el que se hable de la oralidad de la cultura, de las tradiciones y que también se represente, como en el caso de su personaje, Félix, "a esos 5 millones de afrodescendientes en Colombia, ya que no se ve mucho la diversidad en producciones tan grandes". Botero da vida a una abuela colombiana que, al contrario de la imagen de abuela dulce que suele haber en otras películas Disney, es la imagen de las "mujeres berracas" colombianas, que "se la juegan por la familia, que se echan al hombro a la familia, a la comunidad entera si es necesario".



"A diferencia de la abuelita dulce y suave que vemos en Disney, esta tiene estas características tan nuestras, no solo de las abuelas, en general de la mujer colombiana", destacó la actriz. La música también ha corrido por cuenta de algunos de los artistas más representativos como Carlos Vives y Sebastián Yatra, quien pone voz a "Dos oruguitas", la canción de amor de la película.



"El mensaje de la canción es un mensaje muy bonito de amor, no solo de pareja, sino de amor de familia", aseveró el artista, que añadió: "no importa donde estés, no importa si les separa la distancia, la muerte, la guerra, cuando vos querés a alguien y se te queda metido en tu corazón, te ayuda a superar cualquier obstáculo".





EFE