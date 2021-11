Alex Castro: el campeón con Nacional que propuso matrimonio en Pereira

Una medalla y un anillo: Alex Castro aprovechó el título de Atlético Nacional en la Copa Colombia BetPlay 2021 para hacer una propuesta romántica en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.



El futbolista celebró, hizo parte de la premiación, se colgó la presea que lo acreditó como campeón; y luego se puso de rodillas ante su novia, Paula Cruz, para proponerle matrimonio.



EL AMOR ❤

Luego de la celebración por el titulo, Alex Castro le propuso matrimonio a su novia. 🟢⚪ pic.twitter.com/m4hJgCSy9j — Atlético Nacional Mi Pasión (@atlnacionalcol) November 25, 2021

Alex Stik Castro, de 27 años, lleva una relación con Paula desde hace tres años. De hecho, tienen una hija, Elena Sofía, así que el jugador decidió llevar su vida a otro nivel.



Es por eso que no dudó en sacar un anillo y le pidió matrimonio. Paula le dijo sí de inmediato.



“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él. Es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”, dijo Paula en la transmisión de ‘Win Sports’.