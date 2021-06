¿España eliminada? Nueva decepción en la Euro: no pudo con Polonia

Este sábado culminó la segunda jornada de la Eurocopa 2020 con el duelo en el estadio La cartuja de Sevilla entre España y Polonia. Duelo clave del Grupo E, pues una derrota de cualquiera de las dos selecciones sentenciaba prácticamente su eliminación.

La primera del partido llegó a los seis minutos, de la mano de Polonia. Sorpresa total. Mateusz Klich recibió con total libertad en el centro del terreno, avanzó y soltó un derechazo potente que pasó a centímetros del travesaño.



Fue pasando el tiempo y ambos equipos no lograban sacar ventajas. Partido muy disputado en la mitad, aproximaciones sin mayor peligro, abuso del juego aéreo y pocas combinaciones defensivas.



Ahora bien, la pasividad cayó al 25’. Gerard Moreno recibió por sector derecho (una constante del partido), pero en lugar de manda un centro, decidió encarar. Dejó a dos rivales recortando de afuera hacia dentro, tiró un centro raso y Álvaro Morata concretó.



En principio, el juez de línea anuló todo por fuera de lugar del delantero de la Juventus, pero desde el VAR analizaron la situación y avalaron el gol.



Eso sí, al reanudarse todo, el partido volvió a su ritmo cansino. Claro que los de Luis Enrique, sin la obligación de buscar el resultado, apelaron a la tenencia, su especialidad, para dejar que el tiempo avanzara. Por su lado, los polacos apenas lograban llegar a campo contrario.



Justamente antes de que terminara la primera parte, por poco llega el empate. Otra jugada aislada. Karol Świderski sacó un potente disparo que se estrelló en el palo. Robert Lewandowski capturó el rebote, remató como pudo, pero Unai Simón achicó a la perfección.

La segunda parte inició con un duro golpe para ‘La Roja’. Centro desde costado derecho de Kamil Jóźwiak y Lewandowski, el de siempre, le ganó la posición a Laporte y sacó un cabezazo inatajable. Paridad en Sevilla.



Y como si lo anterior no fuera suficiente, cuatro minutos después de recibir el gol, el árbitro central sancionó pena máxima en favor de los españoles por un pisotón de Jakub Moder sobre Moreno. Claro, después de que el VAR le pidiera revisar.



El afectado se hizo cargo del cobro, pero estrelló su disparo en el poste derecho. El rebote cayó en Morata y este, con el balón encima, no pudo rematar con dirección. Todo lo que podía salir mal, salió mal...



Poco a poco, España fue inclinando el campo a su favor. Luis Enrique ordenó adelantar líneas y con el ingreso de Ferrán Torres, tanto Rodri como Koke y Pedri tuvieron el socio perfecto para conectar con los delanteros.



El asedio se mantenía, pero así mismo daban ventajas en la parte posterior. Tanto Lewandowski como Piotr Zieliński comandaron algunas contras, pero nada pasó a mayores.



Finalmente no hubo tiempo para más, el duelo disputado en La Cartuja terminó con paridad a un tanto. Segundo empate consecutivo para los españoles, que se quedan en la tercera casilla con dos unidades. Polonia es cuarta con un punto.