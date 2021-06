De no te lo creo: durísima baja en Venezuela tras duelo con Colombia

La Copa América de las ausencias para los venezolanos. Después de sufrir innumerables bajas por contagios de covid-19, este sábado la Federación confirmó otra dura ausencia para lo que resta del certamen.

A través de un comunicado se informó que durante el partido contra Colombia, válido por la segunda jornada del Grupo A, uno de los futbolistas tuvo una lesión que lo saca definitivamente de la Copa.



Al no ser una baja por cuestiones del virus, el reglamento de Conmebol no permite sustituir al afectado de inmediato sino después de una eventual clasificación a segunda ronda. Algo que a estas alturas parece muy poco probable.



“Parte Médico: nuestro volante @YangelHerrera8 sufrió una fractura mínima del labio anterior del extremo distal de la tibia derecha durante el partido ante @FCFSeleccionCol y por esta razón, se perderá el resto de la #CopaAmérica”, trinó la FVF en su cuenta de Twitter.



Recordemos que el jugador ingresó a los 59 minutos del duelo que terminó 0-0 con el equipo cafetero.



Así pues, Herrera, que venía de romperla en Europa con el Granada español, no podrá seguir bajo las ordenes del entrenador José Peseiro... Terrible la mala suerte de la ‘Vinotinto’.