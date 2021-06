A pesar de su gol y asistencia, CR7 no pudo impedir la goleada alemana

En la segunda jornada de la Eurocopa se daba otro partidazo en el Grupo F. Alemania y Portugal medían fuerzas en el Allianz Arena de Múnich. Cristiano Ronaldo regresaba a un estadio que le traía muy buenos recuerdos.

Apenas a los cinco minutos de partido, los alemanes lograron vulnerar el arco rival. Matthias Ginter mandó un centro desde costado derecho, Serge Gnabry no alcanzó a puntearla y en el segundo palo llegó Robin Gosens con un remate inatajable para Rui Patricio.



En medio del jolgorio, la acción fue anulada. En principio se vio mano de Thomas Müller en el inicio de la jugada, pero después fue cobrado fuera de lugar de Gnabry. Milagro para los dirigidos por Fernando Santos.



Era innegable la superioridad teutona. Llegaban embestidas por todos los costados con ambos laterales como puntas de lanza. Los lusos apenas lograban cortar y revolear, no había más opción.



Al cuarto de hora, Portugal dio muestra de efectividad pura. Tras un saque de esquina rival, Bernardo Silva comandó el contragolpe por sector derecho, pasada la mitad de la cancha envió un pase largo a Diogo Jota, que la bajó y mandó un pase al medio para el remate final de Cristiano Ronaldo. Sorpresa total.



Golazo que afectó por completo a los campeones del mundo en 2014, que siguieron manteniendo la iniciativa pero sin generar peligro en el último tercio. Jugadores como Kai Havertz o Müller perdieron protagonismo, el único que intentaba algo diferente era Gnabry.



Justamente cuando los dos desaparecidos se juntaron, la salvación llegó. Müller la inició por derecha, Kimmich mandó el pelotazo profundo, Gosens la cogió de volea por izquierda y en el centro del área entre Havertz y el defensor Rúben Dias la mandaron al fondo de la red. Finalmente se dio autogol. Empate inesperado a los 34 minutos



La cosa no terminó ahí. Envión anímicos de los teutones. Otra vez los costados fueron vitales, centro al área que no pudo conectar Havertz, Kimmich llegó a línea final y mandó un centro que Raphaël Guerreiro metió en contra. Dos autogoles en cuatro minutos…

La segunda parte no pudo iniciar de una mejor manera para Alemania. Gran jugada colectiva que terminó en los pies de Gosens, completamente libre, por sector izquierdo, centro preciso y Havertz la empujó. Simple, sencillo, sin despeinarse.



A la hora de juego, llegaría otro con la misma jugada de todo el partido. Centro, esta vez elevado, desde la derecha de Kimmich y en el segundo palo capitalizó Gosens, la gran figura, de cabeza.



Al 66' revivió Portugal, nuevamente de la mano de Cristiano. Centro al área pasado, CR7 la punteó antes de que saliera y terminó en una fenomenal asistencia para Jota, que marcó el 4-2. Un poco de ilusión para la campeona de Europa.



Los últimos minutos fueron llenos de emociones. Portugal por poco anota el tercero con un bombazo de Renato Sanches que se estrelló en el palo derecho del arco rival, después Alemania por poco mata el partido con una volea de Leon Goretzka que pegó en el travesaño.



A pesar del asedio final portugués, la victoria terminó siendo para los alemanes que se acomodaron en la tabla en la segunda casilla con tres unidades. Los de Cristiano quedaron terceros con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de gol.