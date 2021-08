¡Fantástico! Los medallistas colombianos se robaron más de una sonrisa

Sandra Lorena Arenas consiguió una plata histórica para la marcha colombiana, que nunca había logrado subir al podio en unos Juegos Olímpicos. Anthony Zambrano se alzó en una de las pruebas más importantes del deporte rey. Mariana Pajón se convierte en la primera colombiana en ganar tres medallas olímpicas y Luis Javier Mosquera aseguró que el deporte colombiano por excelencia es el levantamiento de pesas.

Medallistas de plata

Sandra Lorena Arenas:

Entró a la historia del atletismo colombiano, al obtener la medalla de plata en los 20 km marcha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, competencia que se disputó en Sapporo. La marchista colombiana se saba cuenta en los últimos km que la medalla de plata era una realidad: Antonella de Italia ganó con 1:29:12, seguida de Lorena Arenas, con 1:29:37 y la china Hong Liu, con 1:29:57. "Cada segundo, cada instante, cada milésima de segundo, todo valió la pena. Hubo muchas cosas por las que tuve que pasar para lograr esto. Eso hace que sea cada vez más optimista. Demostré que no hay nada imposible en la vida, que todo sueño, con mucho esfuerzo y dedicación, se puede lograr", afirmó la marchista de 27 años.



Anthony Zambrano:

​Dos años después de su revelación como subcampeón mundial, el colombiano Anthony Zambrano se confirmó como una de las estrellas de los 400 metros y del atletismo al colgarse también la plata en esa prueba en los Juegos Olímpicos, este jueves en Tokio. Como en el Mundial de Doha, Zambrano fue segundo por detrás del bahameño Steven Gardiner, que une por su parte el título mundial al olímpico. Gardiner cubrió la vuelta de pista en Tokio en 43 segundos y 85 centésimas, estableciendo el mejor tiempo de la temporada, mientras que Zambrano lo hizo en 44.08.



Mariana Pajón:

La bicicrosista colombiana Mariana Pajón se colgó la medalla de plata, en la prueba olímpica de BMX Racing femenino, durante la mañana del viernes 30 de julio en Japón. La pedalista colombiana, quien fue oro en Río y Londres, obtuvo su tercera medalla en unos Juegos Olímpicos, al cruzar la línea de meta, en un final de foto finish, detrás de la británica Bethany Shriever y por delante de la neerlandesa Merel Smulders.



Así mismo, Pajón se convirtió en la deportista colombiana número 10 en colgarse una medalla de plata en unas justas olímpicas y la presea 32 para la delegación de Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos. Cabe resaltar que Mariana Pajón, con este nuevo logro, se convirtió en la deportista colombiana más ganadora de los Juegos Olímpicos.



Luis Javier Mosquera:

El pesista colombiano Luis Javier Mosquera otorgó a Colombia medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El deportista vallecaucano, quien fue bronce en las justas de Río 2016, consiguió la presea de plata en la categoría de los 67 kg, tras culminar su participación en Tokio, detrás del chino Lijun Chen y delante del italiano Mirko Zanni.



“Bueno, la verdad me siento muy feliz. Fue un trabajo demasiado difícil, pasamos por momentos muy duros, nuestra federación, el covid, la pandemia, pero gracias a Dios se dio el resultado. Estuvimos a un kilo de la medalla de oro olímpica, pero bueno, hay que seguir trabajando. Todos saben que el ciclo mío no fue muy bueno, tuve dos operaciones muy fuertes que intentaron retirarme del deporte, pero Dios es grande. La perseverancia, las ganas de salir adelante siempre hacen que uno siga”.

Medallista de bronce

Carlos Ramírez:

Hay medallas que se celebran, y otras que se gritan con el alma. Carlos Ramírez es una atleta inteligente a la hora de correr, mide a sus rivales, calcula las posiciones y se esfuerza lo necesario, para guardar lo poco que le queda para los instantes definitivos.



Y así lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo la medalla de bronce en la competencia del BMX, la segunda en su palmarés, tras la lograda también en Rio 2016, casi con el mismo sufrimiento y dolor que la que obtuvo en la mañana de este sábado 30 de julio en Tokio (en la noche del viernes en Colombia).