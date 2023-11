Impactante: futbolista se desplomó y murió en pleno partido

El mundo del fútbol está conmocionado por una nueva muerte dentro de un partido y esta vez, sucedió en la liga de Albania, en la que el futbolista Raphael Dwamena cayó desplomado en el campo y terminó falleciendo.



El futbolista de 28 años estaba jugando con su equipo Egnatia contra Partizani y sobre los 24 minutos el delantero ghanés se desplomó en el campo de juego, pero pese a ser auxiliado por los médicos, terminó perdiendo la vida.



Dwamena ya tenía antecedentes cardíacos y durante su carrera había sido diagnosticado de arritmia, pero había podido jugar a nivel profesional sin ningún problema, luego de que, en el 2020, el club Real Zaragoza de España le pusiera un desfibrilador y eso permitió disputar partidos a un alto nivel.





Sin embargo, la odisea empezó a llegar en 2017, pues el Brighton de Inglaterra descartó su fichaje por los mismos problemas cardiacos que tenía y pese a tener el desfibrilador, no le firmaron el contrato.



Luego de ello, Raphael Dwamena no aguantó seguir utilizando el aparato que lo mantenía vivo, pues tenía diferentes versiones médicas y con ninguna estuvo de acuerdo, así que bajo su responsabilidad firmó un documento y decidió quitárselo para jugar normal, aunque su familia quiso que se retirara por su salud, pero el delantero quería demostrar que podía continuar su carrera sin el desfibrilador.



Ante su situación médica, muchos equipos no lo buscaron y eso hizo que Dwamena se planteara retirarse, pero a inicios del 2023 lo fichó Egnatia de Albania, pero su problema cardiaco fue superior y no le permitió continuar su carrera.



En Egnatia logró jugar en 2023 un total de 36 partidos y anotar un total de 34 goles, siendo tres de ellos en fase previa de Conference League.