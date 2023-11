James prende las alarmas en Selección: Sao Paulo anunció lesión

James Rodríguez ha generado bastante incertidumbre en los últimos días y luego de recuperarse de una enfermedad gastrointestinal y que lo ausentó contra Bragantino, el volante ha prendido las alarmas de nuevo a días de unirse a la Selección Colombia.

El volante sería descartado por el técnico Dorival Junior para el partido contra Santos en condición de visitante, pues el club confirmó a través de un comunicado que el diez presenta problemas musculares en el aductor izquierdo y está siendo monitoreado por el cuerpo médico del Sao Paulo.



“El mediocampista James Rodríguez, con molestias en el aductor izquierdo, se encontraba bajo tratamiento en el REFFIS Plus, al igual que el delantero Alexandre Pato, quien sufrió un traumatismo en el pie derecho”, mencionó el comunicado de Sao Paulo en su portal web.



Por ahora, el club no descartó su presencia contra Santos, pero de no aparecer este domingo, llegaría a la convocatoria de la Selección Colombia en baja condición física y podría no estar contra Brasil.



Hay que recordar que Colombia ya presentó su primera desconvocatoria por lesión y fue la de Santiago Arias, quien fue sustituido por Yerry Mina, así que Néstor Lorenzo deberá estar atento a la evolución de James, quien en la pasada jornada de Eliminatorias contra Ecuador y Uruguay fue la gran figura.