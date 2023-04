Faustino Asprilla enfila contra alcaldes: 'tienen que enjaular a esos'

Mientras se discuten en el fútbol colombiano alternativas para erradicar la violencia de los estadios, los debates están a la orden del día.

Dimayor pidió a las autoridades locales apoyo para combatir este fenómeno, que en los últimos meses ha ido creciendo, y entre sus iniciativas propuso volver a instalar mallas en los estadios del país para evitar invasiones a las canchas.



Sin embargo, la idea tuvo poco apoyo y en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali la descartaron pues no favorece la sana convivencia y algunos mandatarios incluso creen que es más peligroso.



"Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega", dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.



"La malla es enjaular al hincha. Eso es una muestra de que no se pudo acabar con los responsables que quieren acabar el fútbol. Nuestra sociedad esta pasando por una indisciplina colectiva qué hay que evitar", dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.



En medio del debate, Faustino Asprilla enfiló primero contra el alcalde de Medellín: "Habla como se fuera a quedar ahí toda la vida", mencionó en ESPN. Cabe recordar que el ex futbolista había calificado como 'payaso' a Quintero y había pedido a Nacional vetarlo "de por vida".



Más adelante fue más sarcástico: "A los que tienen que enjaular es a esos dos", declaró, ante las risas de sus compañeros de programa.