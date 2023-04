Alcalde de Medellín se enfrenta a la Dimayor: ‘Mala recomendación’

Luego de los presidentes de los equipos del fútbol colombiano decidieran proponer el regreso de las vallas a los estadios, se ha generado polémica sobre si esa es una solución útil para parar con la violencia que han provocado los hinchas en el último tiempo.



Las mallas se quitaron en 2011, porque se organizó el Mundial Sub-20 y la FIFA lo exigía; sin embargo, la Dimayor propone ahora retomar esa barrera para contener a los violentos.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, expresó en primera instancia que escuchaba a los ciudadanos para que opinaran sobre las propuestas de la Dimayor.



El mandatario de los medellinenses ha estado envuelto en el polémico enfrentamiento entre dirigentes de Atlético Nacional con los hinchas de su barra popular, ‘Los del Sur’, poniéndose de lado de los aficionados y atacando a la cúpula directiva verdolaga.



Quiero escuchar opiniones objetivas sobre las decisiones y recomendaciones que dió hoy la Dimayor y su opinión sobre lo que debería hacer la ciudad de Medellín. Toda opinión es valida. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2023

Pero luego, en su cuenta de Twitter, fue enfático en decirle 'no, a la iniciativa de las vallas, enfrentando a la Dimayor y calificando su propuesta.



“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, dijo.