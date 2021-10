Hinchas de Santa Fe enloquecen con partido de Jorge Ramos: hay memes

Jorge Luis Ramos fue la gran figura del 3-1 frente a Jaguares y en redes los aficionados de Santa Fe no daban crédito a lo que veían. El '9' armó la fiesta en El Campín y se reportó con doblete, el primero resultó ser golazo de taquito. Sí, lo hizo de nuevo. Toda una joya y un triunfo que los acerca a los ocho.



Ramos, quien ha sido fuertemente criticado por desperdiciar opciones de gol, esta vez se despachó y no perdonó al rival. Los memes y los comentarios no tardaron en aparecer.