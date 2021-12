¡En problemas! Samuel Eto’o tiene una millonaria deuda en España

El actual dirigente de la Federación del Fútbol Camerunés, apareció este lunes en la lista que publicó la oficina de hacienda de España de los deudores que deben más de 600 mil euros a esta entidad tributaria en España.



El ex futbolista, que tiene nacionalidad española, estuvo con el Barcelona durante el 2004 – 2009 donde mostró su senda goleadora, además de ser incluido en el once ideal de la FIFA en el 2005.



Según el lista (la segunda del año) el dirigente, tiene una deuda de 981.598 euros. Aunque no dan detalle de que es, este sería el segundo problema del camerunés con el gobierno español, teniendo en cuenta que en año 2016, la Fiscalía española solicitó un total de diez años de prisión y un pago de 18 millones de euros, por no pagar 3,9 millones de euros de sus derechos de imagen durante su estadía en Barcelona.



Pero esta no es la única figura del fútbol mundial que aparece en dicho listado, también el actual entrenador de Real Madrid Carlo Ancelotti con una deuda de 1.4 M de euros y el jugador del Barcelona Dani Alves con una deuda de 1M de euros. También aparece Twitter .