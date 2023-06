Mondragón, letal con Montero: 'así, Córdoba y yo no hubiéramos jugado'

La Selección Colombia y Millonarios lo tienen claro: Álvaro Montero es el arquero del presente y el futuro. Viene de ser titular contra Irak y podría repetir contra Alemania, y siempre que esté habilitado es titular del azul, finalista de Liga Betplay I 2023.

Sin embargo, tiene un par de cosas que resolver y se lo dice otro ex Selección Colombia, ahora en rol de panelista y crítico.



“Con todo el cariño del mundo, porque me parece un arquero extraordinario, basado en mi experiencia y la educación de mis formadores, con ese bigote y corte de pelo, ni Calero ni Córdoba ni yo hubiéramos jugado”, dijo Faryd Mondragón en Planeta Fútbol en Win Sports..



“Si él, desde que es un niño, nos da una imagen como lo fue René con sus rulos, con su bigote, lo acepto porque fue desde el minuto cero como lo generaron Leonel y el ‘Pibe’. Nosotros que hacemos mucho a Millonarios, un fin de semana lo vemos con ‘chaquiras’ como las que le ponen a uno en San Andrés, otro día con bigote, sin bigote, con pelo largo, con pelo corto. Eso termina distrayendo”, explicó.



Al final, para el ex portero, puede ser un desperdicio de tiempo valioso: “esa media hora -que gasta Montero cambiando de peinado- se la puede dedicar a un análisis de video o quedándome media horita más sacando de piso, descolgando centros o practicando tiros libres”.



Mondragón sabe que pasaron muchos años y que los tiempos cambian, pero su consejo de fondo no pierde vigencia: “A lo que me refiero es que el futbolista le da prioridades a otras cosas. No quiere decir que este mejor o este peor, pero a nosotros nos dio resultado”, dijo sobre los arqueros colombianos de los años 90.