Gamero y el descontento por no contar con los jugadores de Selección

Millonarios está con la mente en el duelo contra Independiente Medellín, pues buscará el cupo que lo lleve a la gran final de la Liga BetPlay. Alberto Gamero ya tiene una idea de lo que será el onceno, sin contar con jugadores como Álvaro Montero, Óscar Cortés y Juan Pablo Vargas.



La fecha FIFA, ya establecida desde hace un tiempo, complicó el panorama para los azules, pues no tendrán en esta sexta jornada a los tres jugadores fundamentales, además, de perderse el primer duelo en caso de una eventual final. Solo recuperaría a los llamados por Colombia, para el duelo de vuelta, en caso de avanzar de fase.



El caso de Juan Pablo Vargas es distinto, pues estará en Copa Oro con su Selección, sin ninguna chance de disputar una eventual final. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, se refirió a la ausencia de estos futbolistas, durante la rueda de prensa al duelo de Liga “Ya lo hecho, está. Esto que ha pasado hoy, bien sea para el técnico, Federación y Dimayor, es mirar qué puede hacerse en adelante. Ya se los llevaron, decir eso es tratar de lamentarse, no hay lamentos. Juan reemplazará a Montero, Arias por Vargas y Beckham por Cortés, eso no hay duda. Ellos están en la capacidad para hacer bien las cosas”



Agregó, con que sea un llamado para el futuro “No solo Gamero, Millonarios, Nacional, Águilas. El fútbol colombiano debe mirar eso, porque no es la primera vez y también otras Selecciones, porque Vargas no ha jugado finales con nosotros, siempre clasifica y se va en las últimas fechas. La fecha FIFA hay que mirar eso, no por este caso. Al fútbol colombiano le debe quedar de aprendizaje”.